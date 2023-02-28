Лютий, 28 в 15:13

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук обговорив зі своїм колегою командувачем Повітряних сил США в Європі та Африці генералом Джеймсом Гекером можливість надання Україні сучасних винищувачів F-16.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Так, Микола Олещук розповів генералу Джеймсу Гекеру про рік битви за українське небо, про поточну ситуацію на фронті. Окремо обговорили питання організації протиповітряної оборони України.

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Обидва командувачі Повітряних сил обговорили питання постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів для захисту Україні.

– Зокрема, питання посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України в контексті можливого надання Повітряним силам Збройних сил України багатоцільових літаків F-16, – йдеться у повідомленні.

Також генерал-лейтенант Микола Олещук подякував генералу Джеймсу Гекеру, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України.

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький своєю чергою заявив, що Польща готова взяти на себе навчання українських пілотів на винищувачах F-16.