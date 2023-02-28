Лютий, 28 в 8:57

З 11 вересня 2022 року, коли російська армія почала ракетами обстрілювати нашу інфраструктуру, Збройні сили України збили близько 650 крилатих ракет і стільки ж іранських ударних дронів.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, це поки приблизні цифри.

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– З 11 вересня, відколи почали бити по інфраструктурі, витрачено близько 650 крилатих ракет – збитих тільки. І 650 іранських дронів-камікадзе. Десь така приблизно цифра, будемо дораховувати ще вчорашні. Якщо доплюсувати ще 20-25%, то будемо мати й запущених по Україні, – сказав Ігнат і наголосив, що попри усі намагання, ворог не досяг результату.

Речник Повітряних сил також зауважив, що окупанти гатять по мирних містах і ракетами радянської системи С-300, зокрема по Запоріжжю. Тому прифронтова територія завжди буде під загрозою ударів.

– Тому треба знищувати не ракети, а установки, і для цього потрібна гарна зброя, – наголосив Юрій Ігнат.

Проте постачання Україні західної зброї допоможе нам захищатися, і зараз очікується партія систем NASAMS, IRIS-T та перші Patriot.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше не раз наголошував, що ситуацію на фронті здатні змінити системи протиповітряної оборони.