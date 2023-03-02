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Факти / Україна

Україна може отримати членство в ЄС у 2029 році – євродепутат

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу в 2029 році.

Про це заявив депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв’ю виданню Європейська правда.

Він зазначив, що такими є оцінки депутатів Європейського парламенту.

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– Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС, – заявив Кубілюс.

Він нагадав про резолюції Європарламенту, в яких записано, що переговори з Україною щодо членства мають стартувати вже в 2023 році.

– Ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною, – пояснив Кубілюс.

За оцінками депутатів Європарламенту, переговори з Україною можуть завершитися до 2027 року. Тоді в Євросоюзі головуватиме Литва.

За словами Кубілюса, ще рік чи два знадобляться на ратифікацію договору усіма 27 країнами-членами ЄС.

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Євродепутат уточнив, що хоча думка Європарламенту важлива, проте рішення про членство ухвалюватимуть Єврокомісія та Європейська рада. Варто зважати й на те, що кожна країна-член ЄС має право вето, і серед них є, наприклад, Угорщина.

– Не все так просто. Але ми все ж таки бачимо перспективу повного членства України в ЄС у 2029 році.

Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії, – заявив Кубілюс.

Як відомо, Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Рішення підтримали всі 27 країн-членів ЄС.

Проте перш ніж стартують офіційні переговори про вступ, Україна має виконати “домашнє завдання” – сім блоків рекомендацій Єврокомісії. Восени 2023 року Європейська комісія має оцінити прогрес на цьому шляху.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хоче розпочати переговори про вступ вже 2023 року.

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Джерело: Європейська правда

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