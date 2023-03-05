Березень, 05 в 19:56

Ситуація у Бахмуті на Донеччині схожа на пекло. Кожні кілька годин російські окупанти обстрілюють місто, застосовують артилерію, міномети, гради.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко.

– Ситуація близька до пекла, але нашим військам значними зусиллями вдається тримати трасу Констянтинівка-Бахмут в районі Іванівського. Ворог намагається заходити в міські бої в районі “літачка”. Тобто, розуміє, що Іванівське вони не можуть взяти. Ситуація дуже динамічна, змінюється кожні 10-15 хвилин, – сказав він.

Назаренко закликав українців зберігати спокій, оскільки ворог активно намагається посіяти серед населення паніку, поширюючи фейкові заяви про оточення Бахмута.

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За його словами, російська армія зазнає величезних втрат на всій ділянці фронту, а для військового керівництва РФ “солдати дешевші за артилерійські снаряди”.

Раніше заступник мера Бахмута Олександр Марченко повідомив, що евакуація з міста уповільнилась. Наразі там перебувають близько 4,5 тис. мирних жителів.