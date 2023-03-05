Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ситуація близька до пекла: що відбувається в Бахмуті

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація у Бахмуті на Донеччині схожа на пекло. Кожні кілька годин російські окупанти обстрілюють місто, застосовують артилерію, міномети, гради.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко.

– Ситуація близька до пекла, але нашим військам значними зусиллями вдається тримати трасу Констянтинівка-Бахмут в районі Іванівського. Ворог намагається заходити в міські бої в районі “літачка”. Тобто, розуміє, що Іванівське вони не можуть взяти. Ситуація дуже динамічна, змінюється кожні 10-15 хвилин, – сказав він.

Назаренко закликав українців зберігати спокій, оскільки ворог активно намагається посіяти серед населення паніку, поширюючи фейкові заяви про оточення Бахмута.

Зараз дивляться

За його словами, російська армія зазнає величезних втрат на всій ділянці фронту, а для військового керівництва РФ “солдати дешевші за артилерійські снаряди”.

Раніше заступник мера Бахмута Олександр Марченко повідомив, що евакуація з міста уповільнилась. Наразі там перебувають близько 4,5 тис. мирних жителів.

Читайте
Бої за Бахмут: В ISW розповіли, чи зможуть окупанти найближчим часом взяти місто

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка