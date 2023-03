До України прямує з візитом генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш. У середу, 8 березня, запланована його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це поінформував речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у повідомленні для ЗМІ.

Наразі генеральний секретар ООН уже прибув до Польщі “на шляху до України”.

Його зустріч із Зеленським має відбутися в середу вранці, 8 березня, в Києві. Темою переговорів, зокрема, буде продовження ініціативи з експорту українського зерна через Чорне море.

Це вже буде третій візит генсека ООН в Україну за останній рік.

Гутерреш повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку (США) у четвер, 9 березня.

