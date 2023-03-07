Березень, 07 в 15:56

До України прямує з візитом генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш. У середу, 8 березня, запланована його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це поінформував речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у повідомленні для ЗМІ.

Наразі генеральний секретар ООН уже прибув до Польщі “на шляху до України”.

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Його зустріч із Зеленським має відбутися в середу вранці, 8 березня, в Києві. Темою переговорів, зокрема, буде продовження ініціативи з експорту українського зерна через Чорне море.

– У середу вранці він (Антоніу Гутерреш, – Ред.) зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші актуальні питання, – наголошується в анонсі.

Це вже буде третій візит генсека ООН в Україну за останній рік.

Гутерреш повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку (США) у четвер, 9 березня.

.@antonioguterres arrived in Poland and is making his way to Ukraine where he will meet @ZelenskyyUa on Wednesday. https://t.co/KC6Qmyzt4R — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) March 7, 2023

Як відомо, 22 липня 2022 року в Стамбулі була підписана зернова угода, яка допомогла розблокувати експорт зернових із України. Київ підписав документ із ООН та Туреччиною. Аналогічну окрему угоду уклала Росія.

Зерно та іншу аграрну продукцію експортують із трьох чорноморських портів: Одеса, Чорноморськ та Південний.

РФ постійно створює штучні перешкоди для функціонування зернового коридору, навмисне затримуючи огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з українських портів.

Дія зернової угоди завершується 18 березня. У зв’язку з цим у США закликали РФ продовжити й розширити Чорноморську зернову ініціативу.

В РФ же заявляли, що можуть погодитися на продовження ініціативи, якщо в ній будуть враховані “інтереси російських виробників сільськогосподарської продукції”.

Джерело: Пресслужба генсека ООН