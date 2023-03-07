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Факти / Україна

Рівень загрози надзвичайно високий: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Росія збільшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Наразі загальний можливий залп Калібрів становить 24 ракети.

Про це в ефірі телемарафону повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, зараз рівень загрози нової ракетної атаки по Україні є надзвичайно високим.

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У Чорному морі чергують два надводних та два підводних російських ракетоносії.

– Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії, на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті, – наголосила Наталя Гуменюк.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наступними цілями ракетних атак можуть стати об’єкти водопостачання України.

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