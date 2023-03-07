Рівень загрози надзвичайно високий: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Наразі загальний можливий залп Калібрів становить 24 ракети.
Про це в ефірі телемарафону повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
За її словами, зараз рівень загрози нової ракетної атаки по Україні є надзвичайно високим.
У Чорному морі чергують два надводних та два підводних російських ракетоносії.
– Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії, на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті, – наголосила Наталя Гуменюк.
Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наступними цілями ракетних атак можуть стати об’єкти водопостачання України.