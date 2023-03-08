Окупанти за добу втратили ЗРК Бук-М1-2, комплекс Зоопарк та три склади з пальним

Березень, 08 в 6:55

Упродовж доби українські захисники відбили понад 100 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, Сили оборони знищили чимало техніки загарбників.

Так, Збройні сили України доклали всіх зусиль, щоб відбити наступ окупантів у районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках не увінчався успіхом наступ армії РФ у бік населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка.

На Бахмутському напрямку росіяни, попри значні втрати, і далі штурмують Бахмут.

Лише біля Оріхово-Василівки 7 березня ворог здійснив понад 30 безуспішних атак.

Невдало наступали окупанти у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках у загарбників провалився наступ у бік населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Лише біля Мар’їнки росіяни атакували понад 20 разів.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили:

один зенітний ракетний комплекс Бук-М1-2 ,

, п’ять районів зосередження живої сили ворога,

три склади паливно-мастильних матеріалів ,

, один комплекс радіолокаційної розвідки і контролю Зоопарк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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