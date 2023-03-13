РФ заявляє про продовження зернової угоди, але лише на 60 днів

Березень, 13 в 19:00

У Росії заявляють про продовження “зернової угоди” після закінчення терміну її дії 18 березня, та лише на 60 днів.

Про це сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін, повідомляють росЗМІ.

– Російська сторона, відзначаючи пакетний характер запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження Чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але тільки на 60 днів, – заявив він.

У липні минулого року Туреччина, ООН, Росія та Україна підписали угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів.

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Угоду щодо зерна було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада.

Раніше у РФ заявили, що можуть погодитися на продовження Чорноморської зернової ініціативи, якщо будуть враховані інтереси сільгоспвиробників Росії.

Фото: Мінінфраструктури