РФ знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу – Данілов

Березень, 13 в 16:31

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

– Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам, – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Данілов казав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони знищують велику кількість військових РФ: тіла лежать навкруги міста і їх не вивозять окупанти.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: РНБО