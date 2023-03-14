Березень, 14 в 12:34

Російські військові почали укріплюватися вздовж траси Маріуполь-Донецьк у районі села Гранітне. Саме там окупанти посилено риють окопи.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь – Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадука, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками. “Никакой паники нет” тепер і в напрямку Донецька, – написав Андрющенко.

Риють окопи руками: окупанти почали укріплюватися вздовж траси Маріуполь-Донецьк / 3 фотографии

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що російські окупанти розпочинають так звану мобілізацію в тимчасово захопленому місті Маріуполь (Донецька область).

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Фото: Петро Андрющенко