США не будуть проти передачі Україні бойових літаків іншими країнами – Білий дім

Березень, 15 в 8:29

Рішення будь-якої країни передати Україні бойові літаки є суверенним, і США не заперечують проти таких ініціатив.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Це – суверенні рішення, які мають приймати країни,- зауважив представник адміністрації Байдена, відповідаючи на запитання про наміри Польщі передати Україні МіГ-29.

Він підкреслив, що американська сторона не тисне та не вмовляє нікого у питанні надання Україні військової допомоги. Натомість за його словами, відбувається координація на міжнародному рівні, у тому числі у форматі Рамштайн.

Зараз дивляться