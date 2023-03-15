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Факти / Світ

США не будуть проти передачі Україні бойових літаків іншими країнами – Білий дім

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Джон Кірбі

Рішення будь-якої країни передати Україні бойові літаки є суверенним, і США не заперечують проти таких ініціатив.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Це – суверенні рішення, які мають приймати країни,- зауважив представник адміністрації Байдена, відповідаючи на запитання про наміри Польщі передати Україні МіГ-29.

Він підкреслив, що американська сторона не тисне та не вмовляє нікого у питанні надання Україні військової допомоги. Натомість за його словами, відбувається координація на міжнародному рівні, у тому числі у форматі Рамштайн.

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– Якщо інша нація захоче передати Україні винищувачі, ми, безперечно, підтримали би це, – зауважив представник Білого дому.

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Джерело: Укрінформ
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