Кірбі сказав, чи вплине рішення Польщі надати літаки Україні на позицію США щодо F-16

Березень, 16 в 20:52

Рішення Польщі передати Україні літаки МіГ-29 жодним чином не вплине на готовність США поставити ЗСУ сучасні винищувачі F-16.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

– Це суверенне рішення Польщі, що аж ніяк не вплине на позицію щодо F-16, – сказав він, цитує CNN.

Україна просить партнерів про передання винищувачів F-16 уже кілька місяців. В адміністрації Джо Байдена кажуть, що поки не готові передати літаки Києву, але не відкидають цієї можливості повністю.

Зараз дивляться

Сьогодні стало відомо, що Польща передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29 уже найближчими днями.

Рішення ухвалено на найвищому державному рівні, зазначив президент країни Анджей Дуда.