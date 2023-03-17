Березень, 16 в 22:18

У рашизму не вийде залишитися непокараним злом, усі винуватці воєнних злочинів проти українців відповідатимуть за свої дії.

Про це у вечірньому зверненні сказав президента Володимир Зеленський.

– Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів. Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться, – сказав президент.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що сьогодні провів перемовини з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, а також зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

– Незмінно працюємо на двох напрямах нашої зовнішньої політики – європейський і євроатлантичний. З усіма партнерами. З офіційними та громадськими діячами, з політиками та всіма іншими спільнотами, хто має вплив. Я дякую Латвії за підтримку України на обох цих шляхах. Євросоюз і НАТО. Сьогодні ми говорили з паном прем’єр-міністром Каріньшем про відповідні перспективи цього року, – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна завжди була і буде Європою, а “російські бомби не змінять об’єктивну реальність”

Також президент подякував усім воїнам, які зараз захищають нашу державу на фронті.