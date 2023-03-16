РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій – ВМС ЗСУ
Удень 16 березня Росія вивела в Чорне море ще один ракетоносій.
Таким чином на бойовому чергуванні перебуває вже п’ять носіїв крилатих ракет типу Калібр.
Загальний залп може становити до 32 ракет.
З урахуванням цього ракетоносія в Чорному морі загалом перебуває 21 російський корабель.
В Азовському морі нині зосереджений один ворожий корабель, а в Середземному морі – близько семи, три з яких – носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 20 ракет.
Нагадаємо, що ще вранці в Чорному морі було 20 російських кораблів.
Серед них були чотири ракетоносії, один із яких – підводний.
Максимально вони могли бути споряджені 28 ракетами типу Калібр.
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Фото: Міноборони РФ