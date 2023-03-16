Березень, 16 в 19:09

Швеція погодилась надати Україні вісім самохідних артилерійських установок (САУ) Archer.

Про це пише шведське видання Dagens Industri.

Видання пише, що Archer є однією з перших у списку бажань України і ще в січні 2023 року шведський уряд оголосив, що надасть сучасну артилерійську систему, але додав, що вона потребує певної підготовки.

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– Наразі ця робота завершена: у додаткових поправках до бюджету, представлених сьогодні в парламенті, уряд просить надіслати вісім одиниць Archer, – пише видання.

У змінах до бюджету уряд також просить надіслати Україні десять танків Leopard 2, про що було оголошено в середині лютого.

Разом вісім артилерійських установок і десять танків оцінюються у трохи більше ніж 6 млрд шведських крон. Це гроші, які Збройні сили Швеції мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб мати змогу замінити те, що зараз має бути передане.

Archer – це самохідна артилерійська система з восьмиметровими гарматними трубами, встановленими на вантажівках або самоскидах. Archer може швидко переміщатися, швидко стріляти і має високу точність.

Archer не може зрівнятися за дальністю стрільби з американською реактивною артилерійською системою HIMARS. Втім, за словами міністра оборони Пола Йонсона, Archer є гарним доповненням до HIMARS, і буде використовуватися в першу чергу для виведення з ладу ворожої артилерії.

– Можна сказати, що система Archer – це скоріше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати дуже глибоко в артилерійську систему супротивника робить Archer унікальним, – каже він.

Втім, пройде ще кілька місяців, перш ніж Україна зможе почати використовувати САУ Archer у польових умовах. Будуть встановлені комп’ютери управління вогнем, українські солдати пройдуть навчання, а поблизу України буде створено “логістичний хаб” для технічного обслуговування і ремонту.

Очікується, що Україна зможе використовувати шість з восьми артилерійських установок одночасно на полі бою, оскільки дві потрібно тримати в резерві, наприклад, для отримання запасних частин.

У додаткових поправках до бюджету уряд також просить продати 14 Archer до Великої Британії. За словами Йонсона, ця угода дозволила Великій Британії відправити в Україну власну артилерійську систему AS-90.

Archer замінить подаровані AS-90 до того часу, поки Великобританія не розробить нову артилерійську систему на майбутнє.

За словами Йонсона, ця угода дає Швеції можливість знайти стратегічного партнера для Archer, що є важливим для розвитку цієї системи озброєння. Сьогодні лише Швеція використовує Archer.

Зараз Швеція і Велика Британія мають намір співпрацювати над створенням логістичного хабу для системи Archer поблизу України.

Швеція має 48 одиниць Archer, 24 з яких стоять на озброєнні шведських Збройних сил. Інші 24 знаходяться на зберіганні, і 22 з них зараз передаються Україні або продаються до Великої Британії. Два, що залишилися, будуть використані шведськими збройними силами для розвитку системи Archer.