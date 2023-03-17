Березень, 17 в 15:25

В Україні зараз розробляється проєкт під назвою Синергія, в якому викладено бачення переговорного процесу з РФ та можливих посередників у ньому.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

– У нас в апараті РНБО є проєкт. Він має назву Синергія. Вже десь місяців 7-8 минуло, відколи ми почали розробляти цей проєкт… І ми вважаємо, що це річ, на яку треба звертати увагу. Ми дуже хотіли б, щоб настав час, коли він вже набуватиме рис документа, – зазначив Данілов.

Він додав, що РФ намагатиметься нав’язати Україні якісь поступки. Проте позиція Києва чітка: за столом переговорів може обговорюватися лише капітуляція Росії, повернення територіальної цілісності України та компенсація агресором збитків.

Зараз дивляться

Данілов наголосив, що посередниками між Україною та РФ за столом переговорів можуть стати лише “відповідальні країни”, до яких у нашої держави є довіра, і які нестимуть спільну відповідальність.

А чергові Мінські домовленості для Києва є неприйнятними.

– Тут справа у відповідальності. Якщо ви берете на себе цю функцію, ви повинні бути відповідальними. І це має бути процес, зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати Мінськ-3, як це робилося із незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, із незрозумілими наслідками на час підписання… я думаю, що такого у нас не буде, – пояснив секретар РНБО.

Коментуючи назву проєкту РНБО, Данілов розповів, що йдеться про “синергію країн, які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів”.

– Якщо ви знаходите спільні точки дотику там, де маєте спільний інтерес, ви будете співпрацювати. Якщо у вас немає спільного інтересу, тоді це не співпраця, – заявив секретар РНБО.

Як приклад відсутності спільного інтересу він згадав про ОДКБ (Організацію договору про колективну безпеку), яка зараз фактично розпадається. Данілов нагадав, що в цьому утворенні Росія завжди позиціонувала себе як найрозумнішу.

– Чому розвалюється ось це ОДКБ? Тому що Москва вважала, що розумніша за розумних. І ось це проблема Московії, коли вона була пихатою від самого початку. Ця імперська пихатість їх найближчим часом і поховає, – підсумував Данілов.

Нещодавно секретар РНБО розповідав, що РФ під час війни проти України уже вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років.