Березень, 20 в 16:22

Під час крайньої повітряної тривоги сили ППО знищили ворожий об’єкт типу БПЛА, який було виявлено у повітряному просторі північніше від Києва.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

– Вкотре дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але знову звертаюся до всіх жителів Києва – чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття, – наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Зазначимо, що повітряна тривога на Київщині тривала 17 хвилин – з 15:41 до 15:59.

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Фото: Повітряні Сили ЗСУ