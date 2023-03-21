Курс окупантам вказано чітко – Гуменюк про знищення Калібрів у Джанкої

Березень, 21 в 8:49

Знищенням ракет Калібр НК у Джанкої в поки що захопленому Криму російським окупантам було чітко вказано курс.

Так в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини прокоментувала вибухи в Джанкої керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Джанкой є вузловою станцією в Криму. Ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі курс вказано чітко для розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати, – зауважила Наталія Гуменюк.

За її словами, окупаційна влада згадувати про знищені Калібри не буде, тому що це не сприяє їхньому іміджу.

Зараз дивляться

– Окупантам тепер треба розібратися з тим, що сталося. Вони почувалися досить спокійно, тим паче на такій відстані, і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця поважної дислокації, – говорить керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Поки росіяни вибухи в Джанкої списують на роботу своєї протиповітряної оборони, працюють “за методичками”, намагаючись переконати населення тимчасово окупованого Криму в тому, що все йде за планом.

Але, наголошує Наталія Гуменюк, уже відомо, до чого призводить таке переконання.

Наразі покращити протиповітряну оборону росіянам нічим, тому що санкції дуже суттєво впливають на військово-промисловий комплекс РФ.

Нині вони хіба що можуть підтримувати ВПК у стані легкої реанімації, каже Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

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Фото: Міноборони Росії