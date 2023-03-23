Розбір завалів завершено. У Ржищеві на Київщині внаслідок ворожої атаки загинуло дев’ять людей

Березень, 23 в 9:33

У місті Ржищів на Київщині рятувальники виявили тіла дев’ятьох загиблих в результаті російської атаки дронів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

– О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов в етері телеканалу Київ, дев’ята загибла – комендантка приміщення, в яке влучив дрон.

Зараз дивляться

– У Ржищеві рятувальники та поліцейські працювали всю ніч. На жаль, ми знайшли останнє тіло людини, про яку не було інформації. Це комендантка цього приміщення, вона загинула і стала дев’ятою жертвою цієї російської терористичної атаки на об’єкти цивільної інфраструктури, – зазначив він.

У ніч проти 22 березня російські окупанти атакували Україну дронами. На Київщині внаслідок атаки РФ було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.