Березень, 23 в 22:16

Ввечері 23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська вивели свої підрозділи з Нової Каховки Херсонської області, розташованої на лівому березі Дніпра.

Згодом на сторінці Генерального штабу з’явилося спростування даних щодо виходу російських підрозділів із Нової Каховки.

Про те, яке практичне значення міг би мати відступ російських військ із Нової Каховки, та як би це змінило щось на Південних напрямках фронту, Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами, намагаючись зрозуміти значення такого маневру з боку окупантів.

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Розмова з військовими експертами відбулася ще до того, як Генштаб ЗСУ спростував інформацію про виведення окупаційних військ з Нової Каховки.

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов заявив, що відступ росіян із Нової Каховки наразі є недостатньо підтвердженим фактом, попри надану інформацію Генеральним штабом ЗСУ.

– Потрібно два-три дні, щоб можна було зробити якісь висновки, оскільки може бути таке, що Генштаб має якусь інформацію, яка могла бути перекручена на якомусь з етапів, або не зовсім відповідає дійсності, – сказав він.

На його думку, дані щодо відступу росіян з Нової Каховки могли бути передані мережею українських агентів, які перебувають на лівому березі Херсонської області, але на вірогідність відомостей міг вплинути людський фактор.

– Може бути таке, що на якомусь етапі відбулося викривлення інформації, оскільки вихід із такого стратегічно важливого об’єкта, як місто Нова Каховка, може означати або дуже багато, або нічого, – сказав він.

За словами експерта, для росіян Нова Каховка є важливим стратегічним об’єктом у процесі утримання тимчасово окупованих територій лівого берега Дніпра.

Водночас Михайло Жирохов пояснив, яке значення могло б мати відведення військ російської армії з Нової Каховки, якби ця інформація підтвердилася.

– Вихід супротивника з якогось населеного пункту не означає, що він автоматично переходить під контроль ЗСУ. Переправити (через річку Дніпро. – Ред.) зараз достатньо сил і засобів, щоб контролювати це місце, у нас такої можливості немає. Тому це вивчатиме військове керівництво, чи не є це пасткою, – пояснив експерт.

Звісно, Україна має можливості, щоб переправити якісь підрозділи своїх військ до Нової Каховки, але залишається питання забезпечення логістики та постачань між двома берегами, каже військовий експерт.

– Якщо реально Нову Каховку вони кидають, і вона є сірою зоною, то це може означати, що вони зараз намагатимуться скоротити лінію фронту. Тобто, відійти від тих позицій, які вони не можуть утримати, у разі повномасштабного наступу українських сил. Таким чином вони збільшать сіру зону, – пояснив Михайло Жирохов.

Військовий експерт попередив, що у росіян, навіть якщо припустити їхній відступ з Нової Каховки, на цих позиціях все ще зберігаються фортифікаційні споруди.

Таким чином, теоретичне виведення підрозділів сил окупаційних військ РФ із Нової Каховки може означати, що це місце не буде контролюватися українськими Збройними силами, проте й кількість російських обстрілів із цих позицій по підконтрольних Києву територіях – зменшиться.

Для росіян утримання Нової Каховки має значення з точки зору вогневого контролю, оскільки з цих позицій можна контролювати досить велику площу завдяки вогню артилерії, що навіть має не дозволити українським силам підійти з правого берега Дніпра, аби почати формувати сили для побудови переправи чи якісь скупчення сил.

– Очевидно, що захищатися й оборонятися в місті, значно легше, ніж у полі. Тому це для них достатньо важлива позиція, принаймні, досі я так вважав, – сказав Михайло Жирохов.

Своєю чергою військовий оглядач Олег Старіков вважає, що відступ росіян із Нової Каховки міг би означати декілька варіантів.

– Перша версія. Їх перекидають кудись на напрямок головного удару, що планують наші Збройні сили, щоб укріпити цю ділянку. Друга версія може означати прихований маневр, коли вони дійсно виходять із міста, але потім у цивільному одязі повертаються і займатимуть свої позиції у цивільному одязі, – пояснив він.

Третя версія такого відступу могла б означати, що російські війська збиралися розосередитись, аби ЗСУ не били HIMARS по скупченню військ ворога, каже експерт.

Водночас Олег Старіков упевнений, що військові ЗС РФ не відійшли б далеко від міста й у тому разі, якби українські сили оборони увійшли в місто, то сили окупантів, які перебували б у високій бойовій готовності, одразу зайняли б оборонні позиції в місті.

Проте військовий експерт впевнений, що російські військові просто так не залишали б позиції у Новій Каховці.

Підсумовуючи, Олег Старіков назвав відхід окупантів із Нової Каховки “малоймовірним”.