Російський олігарх Дерипаска обходить санкції за допомогою австрійського бізнесмена – НАЗК
Російський олігарх Олег Дерипаска, аби уникнути санкцій оформив свої активи на австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа.
Про це повідомляє НАЗК.
– Перед початком широкомасштабної війни Путін зібрав у себе всіх російських олігархів для обговорення плану дій з підтримки російської економіки у випадку посилення санкцій. Саме після цієї розмови, за інформацією іноземних ЗМІ, більшість російських олігархів встигли переоформити власні фірми та майно на своє близьке оточення, щоб уникнути майбутніх санкцій, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одним з таких олігархів був і Олег Дерипаска. Перебування під санкціями у переважній більшості країн санкційної коаліції змушує його створювати схеми обходу обмежень щодо управління активами або придбання ним нових активів через підставних осіб, зокрема, Зігфріда Вольфа.
Громадянин Австрії Зігфрід Вольф з 2008 року та після початку повномасштабної війни в Україні активно продовжує працювати на російському ринку. До початку повномасштабного вторгнення він був тісно пов’язаний з компаніями Олега Дерипаски (Група ГАЗ, Корпорація Русские машины (ТОВ Нижегородские автомобили), Корпорація Главстрой, Nolana Holdings Limited.
Як повідомляється, доказом наближеності Зігфріда Вольфа до Дерипаски є значні суми фінансової винагороди, що йому виплачуються від компаній останнього. Так, лише за 2021 рік сума доходу Вольфа в одній з компаній Дерипаски становила майже 1 млрд рублів.
Крім того, іншим доказом наближеності Зігфріда Вольфа до владно-олігархічної вертикалі РФ є те, що громадянин Австрії розглядається Росією (під час активної фази військової агресії проти України) як “дружній” нерезидент, якому дозволяється набувати активи у РФ.
НАЗК очікує внесення Вольфа до санкційних списків України найближчим часом, що має продемонструвати приклад й іншим країнам санкційної коаліції.