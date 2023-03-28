Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою: Кулеба про вступ України до ЄС та НАТО
Вступ України до ЄС та НАТО стане гарантією безпеки для Європи на десятиріччя.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на міністерському заході Адріатичної хартії.
Кулеба наголосив, що сьогодні Україна є донором безпеки для всієї євроатлантичної спільноти.
Завдяки військовій підтримці партнерів українці стримують Росію, яка є найбільш деструктивною та агресивною силою в сучасній історії.
– Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО – в інтересах як нашої держави, так і самого блоку. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо, – заявив очільник МЗС.
Міністр висловив сподівання, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить чітке рішення про те, що блок прагне бачити Україну у своєму складі.
– Вступ України в ЄС та НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед, – зазначив він.
Також Кулеба подякував партнерам за військову допомогу та закликав сфокусуватися на збільшенні та пришвидшенні підтримки, оскільки від цього залежать терміни завершення війни.