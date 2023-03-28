Березень, 28 в 14:47

Вступ України до ЄС та НАТО стане гарантією безпеки для Європи на десятиріччя.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на міністерському заході Адріатичної хартії.

Кулеба наголосив, що сьогодні Україна є донором безпеки для всієї євроатлантичної спільноти.

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Завдяки військовій підтримці партнерів українці стримують Росію, яка є найбільш деструктивною та агресивною силою в сучасній історії.

– Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО – в інтересах як нашої держави, так і самого блоку. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо, – заявив очільник МЗС.

Міністр висловив сподівання, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить чітке рішення про те, що блок прагне бачити Україну у своєму складі.

– Вступ України в ЄС та НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед, – зазначив він.

Також Кулеба подякував партнерам за військову допомогу та закликав сфокусуватися на збільшенні та пришвидшенні підтримки, оскільки від цього залежать терміни завершення війни.