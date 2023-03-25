Березень, 25 в 0:53

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт російського президента Володимира Путіна викличе дипломатичну боротьбу за повагу до Римського статуту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Instagram під час розмови з журналістом Вадимом Карп’яком.

– Зараз почнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту. Тут же питання вже навіть не в Путіні чи Україні, а в тому, що якщо будуть відверто зневажати ордер МКС, то це розвалить МКС, – сказав Кулеба.

За словами Дмитра Кулеби, МКС зацікавлений в дотриманні актів Римського статуту, країнами, що його підписали. Крім того, держави, які є підписантами Римського статуту та прибічниками МКС, долучаться до боротьби за забезпечення виконання ордера.

Зараз дивляться

– Ясно, що ПАР не відмовиться від візиту Путіна, бо це їх союзник. Але, проігнорувати, я не думаю, що ПАР зможе відверто та зухвало його проігнорувати… Краще боротися зі спробами не виконати ордер, чим боротися за те, щоб такий ордер було видано, – сказав Кулеба.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його, як і російського дитячого омбудсмена, підозрюють у воєнних злочинах, скоєних при незаконній депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з захоплених територій України.

Президента Росії можуть затримати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Втім Угорщина вже заявила, що ордер МКС на арешт Путіна не має обов’язкової сили для Будапешту.

Своєю чергою Німеччина, Бразилія, Австрія та Вірменія зобов’язались слідувати міжнародному праву у питанні затримання очільника Кремля.