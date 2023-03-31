Березень, 31 в 17:57

У тимчасово окупованому Криму та на території Росії українські політв’язні не отримують належної медичної допомоги у місцях несвободи.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, громадянській журналістці Ірині Данилович, яка тиждень тому оголосила сухе голодування, вкотре відмовили в медобстеженні, так і не зробивши запланованого МРТ.

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Крім того, упродовж кількох місяців у неї сильний головний біль і порушення слуху.

– Адміністрація Сімферопольського СІЗО навіть відмовляється приймати ліки, які їй намагаються передати. Про стан здоров’я Ірини нічого не відомо з 20 березня, оскільки їй відмовляють у спілкуванні з рідними та захистом, – повідомив Лубінець.

За даними омбудсмена, політв’язень Олександр Сизиков, який має інвалідність першої групи по зору, був госпіталізований через погіршення стану здоров’я до Бахчисарайської центральної районної лікарні.

– Попри надані адвокатом необхідні довідки про проходження підзахисним стаціонарного лікування, окупаційний суд все одно постановив доставити його на слухання 27 березня, але стан політв’язня погіршувався, тому його довелося госпіталізувати в ніч на 24 березня, – написав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Окремо Лубінець виокремив політв’язня Олега Приходько, про якого нічого невідомо, зокрема і про його стан здоров’я. Омбудсман додав, що у Приходька хвороба ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів.

– У січні адміністрація колонії безпідставно відмовила рідним у побаченні. Також невідоме його місце перебування під час етапування в Чувашію. Більше того, за словами рідних, 64-річному Олегу Приходьку загрожує новий термін за сфабрикованим звинуваченням через відмову співпрацювати з ФСБ, – написав омбудсмен.

Дмитро Лубінець наголосив, що ненадання належної меддопомоги громадянам України, позбавленим свободи РФ з політичних мотивів, має системний характер.

– Це завдає шкоди здоров’ю, загрожує життю й може призвести до летальних наслідків, – написав він.

Він нагадав, що на початку лютого у російських тюрмах померли двоє політв’язнів із Криму: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг. Вони обидва мали проблеми зі здоров’ям і обом допомоги не надали.

– Звертаю увагу світової спільноти – РФ продовжує грубо порушувати міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію, відповідно до якої, ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур над людьми, – написав Лубінець.

Раніше український омбудсмен повідомив, що Росія незаконно утримує у своїх в’язницях 180 політв’язнів, з них 116 – кримські татари.