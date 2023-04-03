На Донецькому напрямку ЗСУ вдалося покращити своє тактичне положення – Сили оборони

Квітень, 03 в 14:29

Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що на Донецькому напрямку українським силам вдалося покращити своє тактичне положення.

Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що окупанти продовжують атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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– Там вони намагаються зосередити сили, але їм нічого не вдається. Натомість на Донецькому напрямку нам вдалося покращити своє тактичне положення. Ми зайняли деякі стратегічно важливі позиції, – сказав Дмитрашківський.

Окрім того, за його словами, біля Авдіївки РФ виводить 200 мотострілецьку бригаду, щоб вони змогли відновити сили.

– Натомість є інформація, що туди зайшли вагнерівці. Та поки що підтвердження цьому немає, – додав керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники продовжують тримати Бахмут Донецької області. Війська РФ далекі від захоплення міста.

Джерело: телемарафон