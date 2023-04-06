У російській розвідці є багато “нещасних росіян”, яких ФБР хотіло б завербувати – директор агентства

Квітень, 06 в 8:45

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей відвідав Техаський коледж для поглибленого обговорення ролі агентства в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що він розповів про війну Росії проти України та участь ФБР у поточних подіях та викликах, з якими зіткнеться нація.

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– Багато росіян, зокрема співробітників російських спецслужб, не надто задоволені війною, – сказав службовець.

За його словами, у розвідці РФ є багато “нещасних росіян”, яких ФБР хотіло б завербувати, але “в інший спосіб”.

– Ми хочемо, щоб ці нещасні росіяни знали, що ми хотіли б поговорити з ними. І вони, можливо, можуть, відіграти роль у зміні ходу історії, – зазначив Рей.

Директор ФБР також додав, що в той час як США спостерігають за війною і вчаться на її прикладах, це робить і Китай.

Він сказав, що урок, на якому Китай може зосередитися, – це вплив санкцій на російську економіку. Рей також звинуватив китайський уряд у тому, що він “почав робити кроки, щоб пом’якшити свою економіку від потенційних санкцій”.

Як наголошує керівник агентства, це може слугувати підказкою щодо потенційних майбутніх дій проти Тайваню.

Раніше Болгарія визначила російську військову агресію як найбільш безпосередню загрозу глобальному миру.