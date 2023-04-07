Квітень, 07 в 11:04

Колишній народний депутат України кількох парламентських скликань Володимир Стретович загинув у ДТП.

Про це у Facebook повідомив екснардеп Олесь Доній.

– Прикра звістка — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань. Він знаходив час для підтримки друзів. Він вмів дружити. У нас були спільні плани на майбутнє. Щирі співчуття рідним. Спочивайте з миром, пане Володимире, — написав він.

Подробиць аварії Доній не повідомив. Водночас інформацію про смерть Стретовича підтвердив і народний депутат чотирьох скликань Михайло Поживанов. Він зазначив, що трагічна ДТП сталася вчора, 6 квітня.

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Володимиру Стретовичу було 64 роки. Він був депутатом Верховної Ради України другого (1994-1998), четвертого (2002-2006), п’ятого (2006-2007) та шостого (2007-2012) скликань.

Тричі обирався від Блоку Наша Україна. У 1996 році став заслуженим правником України. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

За життя він написав 50 наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві, державному будівництві та політології.