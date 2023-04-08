Квітень, 07 в 23:10

Україна планує відновити експорт електроенергії в умовах профіциту генеруючих потужностей.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, якого цитує пресслужба Міненерго.

– Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дасть змогу залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідного відновлення знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, – зазначив Галущенко.

Зазначається, що сьогодні дозволені європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужностей складають 400 МВт, втім фактичні обсяги експорту можуть коливатись в залежності від часу доби та кон’юнктури ринку.

Зараз дивляться

– Забезпечення електроенергією наших споживачів – це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення українських споживачів електроенергією і може бути припинений у разі зміни ситуації, – додав міністр.

Герман Галущенко каже, що збільшення генерації та відкриття експорту є відповіддю українських енергетиків на російські обстріли та спроби знищити енергосистему.

В енергетичному відомстві нагадали, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС з червня по 11 жовтня минулого року – за цей період було реалізовано 2,6 млрд кВт/год, але після масованих ракетних ударів по енергоінфраструктурі України експорт був призупинений.