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Факти / Світ

У квітні прем’єр Польщі та глава Єврокомісії відвідають Україну – ЗМІ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

У квітні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїдуть до України.

Про це повідомляє PAP з посиланням на джерело в ЄС.

Зазначено, що польський прем’єр та глава Єврокомісії разом з президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь у заході, присвяченому депортації дітей.

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– Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не оприлюднені. Однією з головних тем переговорів буде питання незаконних депортацій до Росії українських дітей, – йдеться у повідомленні.

У лютому речниця Єврокомісії Дана Спінант заявила, що ЄК спільно з Польщею започатковує ініціативу щодо пошуку та повернення українських дітей, яких було викрадено та примусово вивезено до Російської Федерації.

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Джерело: PAP 

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