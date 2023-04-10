Квітень, 10 в 14:41

У квітні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїдуть до України.

Про це повідомляє PAP з посиланням на джерело в ЄС.

Зазначено, що польський прем’єр та глава Єврокомісії разом з президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь у заході, присвяченому депортації дітей.

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– Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не оприлюднені. Однією з головних тем переговорів буде питання незаконних депортацій до Росії українських дітей, – йдеться у повідомленні.

У лютому речниця Єврокомісії Дана Спінант заявила, що ЄК спільно з Польщею започатковує ініціативу щодо пошуку та повернення українських дітей, яких було викрадено та примусово вивезено до Російської Федерації.

Джерело: PAP