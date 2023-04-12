Майже 40 років у ЗСУ: що відомо про майбутнього очільника Сумщини Володимира Артюха

Новим керівником Сумської обласної військової адміністрації стане генерал-лейтенант Володимир Артюх.

Проєкт указу президента України про призначення Володимира Артюха головою ОВА напередодні підтримали члени уряду.

Попередником Володимира Артюха на цій посаді був Дмитро Живицький. Його було звільнено ще 24 січня.

Що відомо про Володимира Артюха

Народився Володимир Артюх 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що в Амурській області РФ.

Майбутній очільник Сумської ОВА є випускником трьох навчальних закладів:

Харківського вищого військового авіаційного командного училища зв’язку (випуск 1979 року, спеціальність – командна радіозв’язку);

Військово-повітряної академії ім. Ю.О. Гагаріна (випуск 1988 року, спеціальність – командно-штабна оперативно-тактична ВПС);

Національної академії оборони України (випуск 2005 року, спеціальність – управління діями з’єднань та об’єднань Збройних сил, кваліфікація – магістр державного військового управління).

У 2010 році став кандидатом військових наук (науковий напрямок – розбудова Збройних сил), а вже за рік – старшим науковим співробітником.

Володимир Артюх служив у Північній групі військ, де був:

командиром радіорелейного взводу – начальником радіорелейної станції,

командиром радіорелейно-кабельної роти,

заступником командира окремого радіотехнічного батальйону.

У військах Далекосхідного округу обіймав посади:

командира окремого батальйону зв’язку,

начальника зв’язку та радіотехнічного забезпечення винищувальної авіаційної дивізії.

У командуванні Військово-повітряних сил ЗСУ проходив службу на посадах:

старшого офіцера групи технічного забезпечення,

начальника групи бойової підготовки,

начальника оперативного відділу,

заступника начальника організаційно-мобілізаційного управління штабу,

начальника організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника штабу.

Заступником начальника Генштабу ЗСУ став у 2009 році.

Загалом Володимир Артюх присвятив Збройним силам України 37 років.

Крім того, працював начальником Подільської філії державного підприємства Український державний центр радіочастот.

Згодом став радником керівника Вінницької обласної військової адміністрації.

У 2020 році Володимир Артюх балотувався до Вінницької міської ради від Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Нагороди

Володимир Артюх є повним кавалером ордена За заслуги.

Орден За заслуги І ступеня генералу-лейтенанту президент України Володимир Зеленський вручив торік до Дня Незалежності.

Тоді керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов, вітаючи свого радника з отриманням високої державної нагороди, наголошував, що “Володимир Артюх є одним із тих, завдяки кому Україна зберігає свою незалежність”.

Володимир Артюх має грамоту Кабміну, відзнаки Міністерства оборони України Знак пошани, Іменна вогнепальна зброя, Доблесть і честь, дев’ять медалей та почесні нагрудні знаки.

Джерело: Кафедра військової підготовки, Сергій Борзов

Фото: Сергій Борзов

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