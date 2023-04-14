Україна наполягає на отриманні чіткої дорожньої карти щодо вступу до Альянсу вже липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Проте одностайної підтримки серед країн-членів Альянсу поки що немає.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

За його словами, союзники НАТО надали Україні безпрецедентну військову підтримку на €65 млрд, щоб захистити себе, і ця підтримка триватиме стільки, скільки потрібно.

– Ми живемо у світі, в якому багато конкуруючих загроз. І це не тільки через цю (російсько-українську, – Ред.) війну, а й також через загальний зсув та змагання великих сил. Змагання, яке можна назвати боротьбою між демократіями та авторитарними режимами.

Він наголосив, що Чорноморський регіон є стратегічним регіоном для євроатлантичної безпеки.

– Чорноморський регіон – це плацдарм для Росії, щоб спрямувати свою силу на Африку, на Близький Схід… Тому це стосується не лише Чорного моря. Це стосується і Середземного моря, і Адріатичного моря, Індійського океану тощо. Чорноморський регіон знаходиться у фокусі нарощування агресивності та дій Росії вже понад два десятиліття, – зазначив Мірча Джоане.

Таким чином, каже чиновник НАТО, Росія поширює вплив на Східні Балкани, Грузію, Молдову, Боснію і Герцоговину. І саме тому НАТО збільшило свою присутність у регіоні, а у країнах Балтії та Польщі розгорнуто чотири батальйонні групи, які планують збільшити до рівня бригад.

Він додав, що НАТО підтримуватиме Україну на шляху до членства в Північноатлантичному блоці.

– Бачите те, як наші фінські союзники, шведські союзники, приєднуються до нас, то я знаю, що ви теж належите до Заходу, ви належите до демократій, ви належите до євроатлантичної сім’ї, і ми з вами весь цей шлях, – сказав Джоана представниками України.

Заступник генсека НАТО наголосив на стратегічній важливості Чорного моря, зазначеній на саміті НАТО в Мадриді минулого року.

– Це не просто аркуш паперу, це наше переконання, перетворене на дію, – сказав Мірча Джоане.

Перед цим міністр оборони України заявив, що для гарантій безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях необхідна деокупація півострова Крим.

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