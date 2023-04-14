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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Буданов розповів, хто отримав найбільше зиску від витоку документів Пентагону

Буданов розповів, хто отримав найбільше зиску від витоку документів Пентагону
Фото: Getty Images

Росія отримує найбільше зиску від масштабного витоку урядових документів США, які останніми днями з’являються в заголовках новин.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР), генерал-майор Кирило Буданов в ефірі телеканалу ABC News.

За його словами, інформаційна війна такого роду не є чимось новим.

– Росія є єдиним бенефіціаром цього, – сказав Буданов.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив у четвер, що агент ФБР заарештував військовослужбовця Національної гвардії ВПС штату Массачусетс у Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, у зв’язку з розслідуванням витоку документів.

21-річний Джек Тейшейра був взятий під варту у зв’язку з розслідуванням “ймовірного санкціонованого вилучення, зберігання і передачі секретної інформації з питань національної оборони”, – заявив Гарланд.

Буданов підтвердив, що говорив зі своїми американськими колегами незабаром після того, як стало відомо про витік.

– У нас є зв’язок з відповідними службами США, – додав він, – і буквально з перших годин ми почали це обговорювати.

Очільник української розвідки наполягає на тому, що не існує “жодного ризику”, що ця справа зашкодить відносинам між Україною і Сполученими Штатами. Натомість він применшив ймовірний вплив шокуючих викриттів на поле бою, оскільки Україна переживає другий рік російського вторгнення.

– Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції, – сказав він.

Буданов розповів про здатність українських військових досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі проти російських сил, попри те, що американські офіційні особи в приватних розмовах припускали, що будь-які майбутні успіхи, швидше за все, будуть скромнішими, ніж минулорічна блискавична операція, яка повернула величезні ділянки території під контроль українського уряду.

– Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують, – сказав він.

Разом з тим, Буданов визнав, що “успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний” не тільки українцям, але і союзникам України, які постачають їм кошти, зброю та боєприпаси.

Хоча керівник ГУР зазначив, що “платники податків” країн, які підтримують оборону України, такі як США, очікують побачити результати, Буданову все ж не відомо про будь-які вимоги, висунуті західними союзниками, або про те, що подальша підтримка буде залежати від успіху на полі бою.

– Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну, – сказав він в інтерв’ю ABC News.

В інтерв’ю Буданов пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна та невдалий “зимовий наступ”, який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами.

Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив суттєві зміни в сусідній країні, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Путіна на користь України.

– Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна розвалиться, – сказав він.

Раніше керівник ГУР МО казав, що цієї весни відбудеться вирішальна та остання битва війни, оскільки у Росії закінчаться “інструменти” для досягнення своїх воєнних цілей.

Війна в Україні, Кирило Буданов, Росія, США
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