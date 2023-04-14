У ворога немає нічого святого – Ігнат про загрозу обстрілів РФ на Великдень

Російські війська можуть влаштувати провокації до Великодня, тому українцям потрібно бути пильними.

На цьому в ефірі телемарафону Єдині новини наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Складно спрогнозувати, якою буде ситуація на Великдень. Обстріли можуть бути. Нам відомо, якою є духовність росіян. Їхні попи ФСБшного патріархату освятили цю війну ще в 2014 році. Нічого святого в цих людей немає. Вони можуть влаштувати різні провокації на великодні свята. А попереду в них ще “скрєпи” першотравневі, дев’ятитравневі тощо, – аналізує можливу поведінку ворога на свята Юрій Ігнат.

Тож, наголошує речник Повітряних сил ЗСУ, громадянам слід дотримуватися сигналів повітряної тривоги, а військові робитимуть все для того, щоб мінімізувати загрози.

Юрій Ігнат нагадав, як українці чекали на масовану атаку 23 лютого, коли росіяни відзначають День захисника вітчизни чи День радянської армії, і 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення.

Однак ні 23, ні 24 лютого обстрілів не було, а стались вони аж 9 березня. Тому, наголошує Юрій Ігнат, треба готуватися і бути готовими щодня.

До слова, у зоні відповідальності Оперативного командування Південь станом на 14 квітня активної підготовки окупантів до обстрілів поки що не фіксують, тому що ворог там зайнятий підготовкою оборонних споруд.

Натомість, як наголосила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, скупчення людей на свята буде дуже привабливою мішенню для ворога, тому там вживають заходів для унеможливлення таких скупчень.

– Очевидної підготовки з боку ворога немає, але ми усвідомлюємо, що вони продовжують обстрілювати не лише правий берег, а й населені пункти на Лівобережжі, – зауважує Наталія Гуменюк.

Такими діями, каже керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня, окупанти намагаються витіснити місцеве населення та перетягнути його разом із собою на наступні рубежі оборони, щоб прикриватися там ним, як живим щитом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.