Російська армія у війні з Україною за минулу добу втратила щонайменше 460 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз загальна кількість втрат особового складу противника складає близько 181 550 осіб.

Втрати РФ у війні на 15.04.2023:

особового складу ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3653 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,

артилерійських систем – 2785 (+1) од,

РСЗВ – 535 од,

засобів ППО ‒ 283 од,

літаків – 307 од,

гелікоптерів – 293 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 324 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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