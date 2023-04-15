Мінус 460 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за останню добу
Російська армія у війні з Україною за минулу добу втратила щонайменше 460 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз загальна кількість втрат особового складу противника складає близько 181 550 осіб.
Втрати РФ у війні на 15.04.2023:
- особового складу ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
- артилерійських систем – 2785 (+1) од,
- РСЗВ – 535 од,
- засобів ППО ‒ 283 од,
- літаків – 307 од,
- гелікоптерів – 293 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 од,
- крилатих ракет ‒ 911 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 324 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко