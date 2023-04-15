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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 460 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за останню добу

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія у війні з Україною за минулу добу втратила щонайменше 460 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз загальна кількість втрат особового складу противника складає близько 181 550 осіб.

Втрати РФ у війні на 15.04.2023:

  • особового складу ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3653 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2785 (+1) од,
  • РСЗВ – 535 од,
  • засобів ППО ‒ 283 од,
  • літаків – 307 од,
  • гелікоптерів – 293 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 од,
  • крилатих ракет ‒ 911 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 324 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Мінус 460 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за останню добу

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Ольга Чайко
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