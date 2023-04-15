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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Повітряних силах розповіли, коли американські Patriot з’являться в Україні

MIM-104 Patriot

Як тільки Україна отримає американські системи протиповітряної оборони MIM-104 Patriot, це буде одразу всім відомо.

Про це в ефірі Говорить великий Львів заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На запитання ведучого, коли системи Patriot з’являться в Україні та почнуть працювати.

– Я думаю, це вже буде після Великодня, – жартома сказав речник.

Юрій Ігнат відмовився конкретизувати, коли саме системи ЗРК приїдуть до України – чи то навесні, чи то вже влітку. Зараз цього ніхто не може сказати.

– Коли зіб’ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтесь, – додав речник Повітряних сил.

Армія США прийняла на озброєння ЗРК Patriot на початку 1980-х. Головна особливість новітньої модифікації ЗРК Patriot – його здатність збивати балістичні ракети, які несуть велику загрозу для цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що Франція та Італія можуть передати Україні зенітний ракетний комплекс SAMP-T пізніше, ніж спочатку планувалося.

Війна в Україні, Повітряні сили України, США
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