У Повітряних силах розповіли, коли американські Patriot з’являться в Україні
Як тільки Україна отримає американські системи протиповітряної оборони MIM-104 Patriot, це буде одразу всім відомо.
Про це в ефірі Говорить великий Львів заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
На запитання ведучого, коли системи Patriot з’являться в Україні та почнуть працювати.
– Я думаю, це вже буде після Великодня, – жартома сказав речник.
Юрій Ігнат відмовився конкретизувати, коли саме системи ЗРК приїдуть до України – чи то навесні, чи то вже влітку. Зараз цього ніхто не може сказати.
– Коли зіб’ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтесь, – додав речник Повітряних сил.
Армія США прийняла на озброєння ЗРК Patriot на початку 1980-х. Головна особливість новітньої модифікації ЗРК Patriot – його здатність збивати балістичні ракети, які несуть велику загрозу для цивільного населення.
Раніше повідомлялося, що Франція та Італія можуть передати Україні зенітний ракетний комплекс SAMP-T пізніше, ніж спочатку планувалося.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко