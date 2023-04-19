В Україну прибули перші броньовані машини М2 Bradley – Пентагон

Перші броньовані машини М2 Bradley вже прибули зі Сполучених Штатів в Україну.

Про це повідомляє представник Пентагону Чарлі Дітц виданню The War Zone.

– Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула, – заявив посадовець.

Пентагон дав перше офіційне підтвердження того, що бойові машини піхоти Bradley справді вже в Україні. Але їх кількість не зазначається.

Нагадаємо, що США пообіцяли Україні 113 Bradley, зокрема 109 варіантів M2A2-ODS-SA і чотири версії BFIST.

Раніше ми розповідали, що в Україну вже прибули перші бойові броньовані машини AMX-10 RC, які передала Франція. Їх ще називають легкими колісними танками.

Фото: Twitter/DefenceU

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