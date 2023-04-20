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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Спалахи в Києві, вибухи в Дніпрі та військова допомога від США: 421-й день війни (онлайн)

Спалахи в Києві, вибухи в Дніпрі та військова допомога від США: 421-й день війни (онлайн)
20 Квітня, 0:28

У Повітряних силах прокоментували спалахи у Києві та вибухи в Дніпрі

Спалахи над українською столицею ввечері 19 квітня пов’язані з падінням супутника чи метеорита, а вибухи на сході держави пов’язані з роботою дронів-камікадзе ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

– За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється). На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає, – йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ наголосили, що протиповітряна оборона знаходиться в готовності.

Водночас, поки соцмережі потішаються мемами з літаючими тарілками, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА Shahed-136/131 триває на південно-східному напрямку, повідомили військові.

– У зоні відповідальності повітряного командування Схід. Збито близько десяти Shahed. Деталі – пізніше! Зберігайте спокій, залишайтесь в укритті в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні
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