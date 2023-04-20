Росія знову обстріляла Берислав – дитина у важкому стані

Після обіду 20 квітня російські військові обстріляли Берислав Херсонської області, внаслідок чого була поранена дитина.

Про це повідомив керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Крім того, в районі виникли проблеми з електропостачанням.

– Світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному. Електрики поки не поїдуть ремонтувати, тому що йде обстріл, — говорить Літвінов.

Зі свого боку в ефірі марафону Єдині новини керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що стан дитини наразі важкий.

– Продовжуються обстріли Бериславщини. На жаль, електрики не можуть виконувати зараз свою роботу, навіть шпиталізувати було важко ту дитину, яка потрапила під цей обстріл. Але її вже доправили до Бериславської лікарні, – зазначив він.

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