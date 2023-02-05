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Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети і дрони – Міноборони

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ракета
Фото: Unsplash

Влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети та дрони. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в Києві.

Проте Резніков не відповів на запитання журналіста щодо ймовірних термінів отримання технології, лише зауваживши, що Ізраїль надав відповідну обіцянку.

– Це правда. Вони (представники уряду Ізраїлю, – Ред.) нам це обіцяли, – зазначив очільник Міністерства оборони України.

Президент Володимир Зеленський анонсував рішення та переговори, які мають посилити воїнів, а також дати Україні більше міжнародної підтримки та необхідного озброєння, щоб відбити атаки російських загарбників.

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