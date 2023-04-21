До кінця року Україна може виграти війну: Годжес розповів, що для цього потрібно

Контрнаступ ЗСУ може початися вже за кілька тижнів, а війна може закінчитися до кінця 2023 року.

Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, ЗСУ можуть спробувати пробити оборону окупантів на вузькому відрізку південного фронту. Після цього дійти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор Росії до Криму і розпочати ізоляцію півострова.

Далі, на думку Годжеса, українські військові можуть бити по важливих об’єктах росіян у Криму за допомогою HIMARS та іншої високоточної далекобійної зброї.

– Це початок кінця для росіян у Криму, – зазначив він.

Колишній командувач військ США зауважив, якщо плани України пройдуть успішно, то наша держава може перемогти у війні до кінця 2023 року. Однак є умова – для досягнення такого результату потрібне надання необхідної зброї західними партнерами.

Джерело : Deutsche Welle

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