Карта бойових дій на 25.04.2023 – ситуація на фронті

На 426-ту добу повномасштабної війни українські військові відбили 43 атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 25.04.2023

Втрати РФ на 25 квітня 2023

особового складу ‒ близько 187 770 (+690),

танків ‒ 3 688 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12),

артилерійських систем – 2 863 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 539,

засобів протиповітряної оборони ‒ 291 (+2),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31),

спеціальної техніки ‒ 345 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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