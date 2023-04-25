Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 25.04.2023 – ситуація на фронті
На 426-ту добу повномасштабної війни українські військові відбили 43 атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 25.04.2023
Втрати РФ на 25 квітня 2023
- особового складу ‒ близько 187 770 (+690),
- танків ‒ 3 688 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12),
- артилерійських систем – 2 863 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 539,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 291 (+2),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 294,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24),
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31),
- спеціальної техніки ‒ 345 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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