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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 25.04.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 426-ту добу повномасштабної війни українські військові відбили 43 атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 25.04.2023

Карта бойових дій 24 квітня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 25 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 187 770 (+690),
  • танків ‒ 3 688 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12),
  • артилерійських систем – 2 863 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 539,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 291 (+2),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31),
  • спеціальної техніки ‒ 345 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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