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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не анонсували жодної “бавовни”: у Повітряних силах відреагували на вибухи у Севастополі

Севастополь
Фото: Depositphotos

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ не підтвердили причетність України до чергової атаки надводними дронами окупованого РФ Севастополя.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі Українського радіо. Він додав, що Україна не “анонсувала таких ударів”.

– Я не анонсував жодних “бавовн”, і Повітряні сили України теж нічого не анонсували, – каже він.

Ігнат додав, що “Telegram-канали дуже гарно висмикують слова з будь-чого сказаного”.

– Про “бавовну”, мабуть, хтось інший казав у Криму, хтось інший анонсував. Більше і не скажеш. Ми ж не маємо інформації від офіційних джерел. Маємо інформацію від російських ЗМІ, які почали судомно кричати, що була атака дронами й вони всіх знищили. Ми дуже стримано коментуємо такі речі, які відбуваються чи то в Росії, чи в українському Криму. Тому що тиша — це тиша. Вона повинна зберігатися, аби не нашкодити тим діям, які сьогодні відбуваються, зокрема і на Півдні нашої держави, — зазначив речник.

Він сказав, що шість місяців тому відбулась перша атака надводними дронами російських кораблів в окупованому Севастополі.

– З кораблями непросто впоратись, непросто їх знищувати, тому що вони перебувають фактично на поверхні води, по хвилях, тож їх тяжко зафіксувати й виявити. Тому щоразу ми стикаємося з новими й новими типами озброєння, — сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що Україна в жодному разі не “відставатиме у цьому плані”.

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вибух у Севастополі

– Саме БПЛА ударного типу сьогодні виходять на новий рівень атакувальної зброї, тому що БПЛА може летіти й далеко, і влучно. І це дешевше, ніж крилаті ракети. Росіяни це теж зрозуміли, вони розвиватимуть галузь виробництва бомб і безпілотників. Але ми в Україні теж маємо приклади успішного застосування нами ударних дронів, — запевнив Ігнат.

Війна в Україні, Дрони, Севастополь
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