До Чорнобильської атомної електростанції 18 січня прибула постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Фахівці агентства ООН з ядерного нагляду залишатимуться на всіх АЕС України, щоб надавати необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки, повідомив Гроссі.

@IAEAorg continues to expand its presence in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl (#ISAMICH). Our experts will stay at all ???????? NPPs to provide vital nuclear safety & security assistance in these extremely difficult and challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023