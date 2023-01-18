Січень, 18 в 17:43

До Чорнобильської атомної електростанції 18 січня прибула постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

– МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі, – написав він.

Фахівці агентства ООН з ядерного нагляду залишатимуться на всіх АЕС України, щоб надавати необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки, повідомив Гроссі.

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@IAEAorg continues to expand its presence in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl (#ISAMICH). Our experts will stay at all ???????? NPPs to provide vital nuclear safety & security assistance in these extremely difficult and challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023

Напередодні місія МАГАТЕ прибула до Рівненської АЕС, а перед цим до Південноукраїнської АЕС.

Раніше Рафаель Гроссі повідомив, що МАГАТЕ розосередить представників свого агентства, які будуть аналізувати ситуацію з обладнанням, безпекою та фізичним захистом.

За даними Генштабу ЗСУ за 11 січня, майже 1,5 тис. працівників Запорізької атомної електростанції позбавлені перепусток та доступу до підприємства.

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