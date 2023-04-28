У Києві в ніч проти 28 квітня пролунали звуки вибухів. У цей час вже було оголошено повітряну тривогу у столиці та по всій країні.

Оновлено о 6.42. У КМВА повідомили, що над повітряним простором Києва було знищено 11 крилатих ракет та 2 БПЛА.

Попередьно, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

Внаслідок ворожої атаки жертв серед населення чи руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Перед цим обласна військова адміністрація повідомляла про загрозу ракетної атаки.

– Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!, – повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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