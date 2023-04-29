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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Прогрес є: Дмитро Кулеба про переговори щодо передання F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Україна отримала сигнал від деяких країн про готовність розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16, – повідомив він.

За словами очільника МЗС України, саме винищувач F-16 завдяки своїм технічним характеристикам – це ідеальний літак, хоча Київ не випускає з уваги й інші літаки.

Кулеба додав, що вирішальне слово у питанні F-16 буде за Сполученими Штатами, адже це американські винищувачі.

Крім того міністр розповів, що вчора з колегами були обговорені необхідні кроки, які потрібно зробити, та які аргументи знайти, щоб Вашингтон дав зелене світло цьому проєкту.

Напередодні одне з видань повідомило, що члени Демократичної партії США наполягають на переданні Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет ATACMS та вимагають, щоби президент Джо Байден схвалив відповідне рішення.

Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, МЗС України, США
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