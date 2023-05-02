Ілюстрація до слова “людожер”. Подоляк відреагував на інтерв’ю омбудсменки РФ американцям

Уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова дала інтерв’ю американському виданню Vice News. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кращої ілюстрації до слова “людожер” неможливо придумати.

Про це він написав у Twitter.

– Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про “незвичайне материнське серце” та щиро дивується звинуваченням, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що це при тому, що війська РФ прийшли в українські міста, знищили будинки, на очах дітей вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаються і змушують слухати пропагандистські лекції, та доповнюють це другим паспортом.

– Точнішої ілюстрації до слова “людожер” неможливо придумати, – підсумував він.

Під час інтерв’ю Львова-Бєлова стверджувала, що РФ нібито рятує українських дітей від обстрілів.

На питання журналістки щодо того, що згідно із Женевською конвенцією евакуація має здійснюватись до третіх країн, не задіяних у конфлікті, російська омбудсменка відповіла, що так звані “ЛНР” і “ДНР” і є “окремими державами, які Росія визнає”.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Джерело: Михайло Подоляк, Vice News

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