Міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава Служби безпеки Василь Малюк закликали Верховну Раду відкласти рішення про повернення доплат у 30 тис. грн всім військовослужбовцям.

Відповідного листа оприлюднив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Що пропонує військове керівництво

Силовий блок України направив листа голові ВР Руслану Стефанчуку, виклавши в ньому своє бачення щодо оплати праці військовим.

Копії листа адресовані президенту Володимиру Зеленському та прем’єру Денису Шмигалю.

Військове командування вважає, що:

проголосована поправка до законопроєкту №8312 не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою для строковиків, курсантів військових вишів та службовців інших силових відомств;

поправка не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах України та виконання військовими завдань різного ступеня складності;

система оплати праці має бути справедливою та забезпечуватися фінансуванням із держбюджету, а не просто існувати на папері;

популізм у питанні грошового забезпечення може спровокувати негативні наслідки й викликати розчарування серед військових.

У зв’язку з цим військове керівництво закликало Верховну Раду відкласти розгляд проєкту постанови №8312-П, яка блокує повернення доплат у 30 тис. грн. Воно наполягає, що підхід до оплати праці має бути більш диференційованим.

Автори листа пропонують створити робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, Генерального штабу ЗСУ. Вона повинна до кінця травня напрацювати законопроєкт, який урегулює питання оплати праці військовослужбовців.

Окрім Резнікова, Залужного та Малюка, лист підписали: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь.

Арахамія наголосив, що в Слузі народу поділяють такий підхід, оскільки “питання військових не можна вирішувати без участі самих військових”.

Тому нардепи запропонують відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників ВР, Кабміну та силового блоку.

Як відомо, в лютому цього року був змінений порядок виплат грошової винагороди військовим та співробітникам МВС. Без доплат до зарплатні залишилися службовці, які не несуть службу в зоні бойових дій, строковики і курсанти військових вишів, а також офіцери управлінь і штабів (тобто військові, які перебувають у тилу).

10 квітня нардепи підтримали поправку до законопроєкту №8312, яка повертає доплату в 30 тис. грн військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським (незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби).

Вже 11 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №8312-П, яка скасовує рішення про повернення доплат. Ця постанова заблокувала підписання законопроєкту №8312 про надбавки у 30 тис. грн. Без її розгляду в залі, спікер ВР не має права ставити підпис під документом.

Джерело: Telegram Давида Арахамії

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