США планують надати Україні ще один пакет військової допомоги

США мають намір найближчим часом відправити новий пакет підтримки Україні.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого у Twitter цитує журналістка Лора Келлі.

– Зовсім скоро ви побачите нові постачання з нашого боку, – запевнив представник адміністрації США.

Кірбі зазначив, що Україні може знадобитися не лише додаткова зброя та обладнання, а й ресурси для підготовки бойових підрозділів.

Водночас він наголосив, що адміністрація Байдена продовжує розраховувати на підтримку Конгресу щодо виділення Україні нових масштабних пакетів допомоги.

Нагадаємо, що 27 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО поставили Україні 98% обіцяної допомоги.

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