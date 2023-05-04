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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У квітні 3200 військових РФ висловили бажання здатись у полон через проєкт Хочу жить

російські окупанти
Фото: Getty Images

Минулого місяця 3200 російських військових звернулись до проєкту Хочу жить щодо здачі у полон.

Про це розповів речник державного проєкту здачі в полон російських та білоруських військових Хочу жить Віталій Матвієнко на пресконференції в Military Media Center.

За його словами, кількість звернень зросла порівняно з березнем 2023 року на 10%.

Речник також додав, що загалом за час існування проєкту отримано понад 16 тис. звернень. Сайт відвідало більше 36 млн відвідувачів, з них 32 млн – з території РФ.

Окрім того, згідно з презентованими на пресконференції результатами дослідження, 40% опитаних російських військових сказали, що здались у полон добровільно.

Дослідження було проведене в квітні 2023 року, в ньому взяли участь 400 військовополонених.

Раніше у Міноборони дали чітку інструкцію, як росіяни можуть відмовитись від війни проти України.

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Джерело: Military Media Center

Армія Росії, Війна в Україні, полон
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