Резніков розповів, що зупинило Росію від планів захопити Одесу

Росія мала наміри захопити Одесу та вийти до Молдови, щоб погрожувати усьому регіону Бессарабії, але оборонці Миколаєва та шторми у Чорному морі не дали реалізувати план Кремля.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у фільмі Дмитра Комарова Рік за кадром.

Він нагадав, що минулого разу, коли був потоплений флагман РФ, це була російсько-японська війна, під час Цусімської битви.

Резніков розповів, що за часів Радянського Союзу у Миколаєві було виготовлено чотири однакові кораблі, які вважились мисливцями на авіаносців.

За словами міністра, потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ Москви має два значення для війни – військово-стратегічна зміна та ідеологічно-політична.

– Стратегічна мета Кремля повне захоплення півдня України, всю смугу – Азов, Чорне море і до Придністров’я, – нагадав він.

Міністр каже, що росіянам, для того, щоб повністю контролювати вихід на Крим і блокувати Україну від Чорного моря і від Азову та зупинити економічну незалежність з унеможливленням поставок зерна, олії, кукурудзи, насіння в країни Африки, Азії тощо.

Таким чином, Росія хотіла створити загрози голоду і в такий спосіб змусити Захід торгуватися з Росією та домовлятись.

– Якщо вони замикають в коридор до Придністров’я, яким під них під їхнім контролем, то вони починають уже погрожувати Молдови і починається продовження їх сценарію з відновлення імперії під назвою Радянський Союз чи російський союз. Для цього їм було конче важливо захопити Одесу, – пояснює він.

Міністр каже, що для захоплення Одеси росіяни пішли з окупацією через Херсон та спробували оминути Миколаїв, щоб потім атакувати Одесу з суходолу та з моря провести десантну операцію кораблями і морпіхами.

– І от все, Одеса захоплена, далі Бессарабія. І все, рішення завершено. Але завдяки мужності оборонців Миколаєва, вони їх зупинили і не дали їм піти. Завдяки везінню, погоді, штормам, їх десантні кораблі не могли почати десантну операцію з моря. І це дало час одеситам підготуватися. Але загроза з моря залишалася, оскільки у нас флоту такого потужного не було, а засобів ураження протикорабельних теж не було, – пояснює Резніков.

Саме тому росіяни стояли під Одесою і тероризували місто та область, оскільки знали, що не можуть отримати відповідь.

– Коли потопили Москву на відстані там більше 200 км, стало зрозуміло, що якщо Москва пішла на дно, то десантний корабель, який несе на собі 600 душ моряків з технікою – легко піде на дно. І вже питання десантної операції з моря це самогубство, – сказав міністр.

Нагадаємо, ввечері 14 квітня 2022 року був затоплений флагман Чорноморського флоту РФ Москва. Затоплення пов’язують із влучанням двох ракет системи Нептун у російський корабель в той час, коли безпілотники відвертали увагу крейсера.

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